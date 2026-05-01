    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 16:55
    Дипломаты посетили клинику Карабахского университета в Ханкенди

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в клинике Карабахского университета в Ханкенди.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, здесь гости смогли ознакомиться с технологиями в сфере здравоохранения, внедренными Азербайджаном в освобожденном Ханкенди.

    Делегация также ознакомилась с процессом подготовки студентов медицинского университета, которые проходят здесь обучение.

    Информацию об университете гостям предоставил генеральный директор клиники Самир Бабаев.

    Отметим что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

    Карабах Дипломатический корпус Ханкенди Карабахский университет
