İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Əlcəzair Prezidenti Nigerə hərbi kontingentin göndərilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 22:03
    Əlcəzair Prezidenti Nigerə hərbi kontingentin göndərilməsini təsdiqləyib

    Əlcəzair Prezidenti Abdelmacid Tebbun Milli Xalq Ordusunun bölmələrini Nigerə göndərmək barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əlcəzair liderinin dəftərxanası məlumat yayıb.

    A. Tebbun bu addımı Əlcəzair ilə Nigerin energetika və iqtisadiyyat sahəsindəki ortaq maraqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədilə atıb.

    Əlcəzair parlamenti qərarı oktyabrın 25-də təsdiqləyib. Niger hakimiyyəti müvafiq sorğu ilə Əlcəzairə müraciət edib.

    Əlcəzair mətbuatı qeyd edib ki, bu, 1970-ci illərdən bəri Əlcəzairin xaricə hərbi kontingent göndərdiyi ilk haldır. Missiyanın vəzifələrindən biri Nigerin sərhədyanı rayonlarının ekstremistlərdən və cinayətkar qruplaşmalardan qorunması olacaq.

    Abdelmacid Tebbun Əlcəzair Niger
    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:34
    "Kommersant": Rusiya dizelinin ixracı yanacaq qiymətlərini aşağı salmayıb
    Energetika
    23:17
    Foto
    "Qızıl top"un saytı səhvən mükafatın qalibləri ilə bağlı paylaşım edib
    Futbol
    22:55
    Ronaldu Portuqaliya millisinin Millətlər Liqası oyunları üçün ilkin heyətinə çağırılıb
    Futbol
    22:47
    UKMTO: Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə məlumat daxil olub
    Digər ölkələr
    22:40
    "Napoli"nin baş məşqçisi Massimiliano Alleqri iki oyunluq diskvalifikasiya olunub
    Futbol
    22:36
    Foto
    Leyla Əliyeva Şamaxıda "Capybara Azerbaijan" fermasında olub
    Daxili siyasət
    22:34
    İran Hörmüz boğazı ilə bağlı xəbərdarlıq edib
    Region
    22:21
    Türkiyədə turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 15 nəfər yaralanıb
    Region
    22:15
    Kobud müdaxilə, ikili standart: İranın elm nazirinin azərbaycanlı qızlara dəvətinin arxasında nə dayanır?
    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti