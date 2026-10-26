Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 21:35
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял решение направить подразделения Национальной народной армии в Нигер.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия алжирского лидера.
Теббун пошел на этот шаг "с целью обеспечения защиты общих для Алжира и Нигера интересов в сфере энергетики и экономики".
Парламент Алжира одобрил это решение 25 октября. С соответствующим запросом к Алжиру обратились власти Нигера.
Алжирская пресса отмечает, что это первый с 1970-х годов случай, когда Алжир направит воинский контингент за границу. Одной из задач миссии будет защита приграничных районов Нигера от экстремистов и преступных группировок.
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