Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял решение направить подразделения Национальной народной армии в Нигер.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия алжирского лидера.

Теббун пошел на этот шаг "с целью обеспечения защиты общих для Алжира и Нигера интересов в сфере энергетики и экономики".

Парламент Алжира одобрил это решение 25 октября. С соответствующим запросом к Алжиру обратились власти Нигера.

Алжирская пресса отмечает, что это первый с 1970-х годов случай, когда Алжир направит воинский контингент за границу. Одной из задач миссии будет защита приграничных районов Нигера от экстремистов и преступных группировок.