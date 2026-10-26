Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 21:35
    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял решение направить подразделения Национальной народной армии в Нигер.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия алжирского лидера.

    Теббун пошел на этот шаг "с целью обеспечения защиты общих для Алжира и Нигера интересов в сфере энергетики и экономики".

    Парламент Алжира одобрил это решение 25 октября. С соответствующим запросом к Алжиру обратились власти Нигера.

    Алжирская пресса отмечает, что это первый с 1970-х годов случай, когда Алжир направит воинский контингент за границу. Одной из задач миссии будет защита приграничных районов Нигера от экстремистов и преступных группировок.

    Абдельмаджид Теббун Отправка военных Алжир Нигер
    Əlcəzair Prezidenti Nigerə hərbi kontingentin göndərilməsini təsdiqləyib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    21:57
    Фото
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Внутренняя политика
    21:54
    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли
    Внутренняя политика
    21:43
    Фото
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Футбол
    21:35
    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер
    Другие страны
    21:21
    ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира
    Другие страны
    21:16
    В Ватикане заявили, что устранят проблему с армянскими фейками в Vatican News
    Медиа
    20:59
    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
    Внешняя политика
    20:56
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г
    Другие страны
    20:44
    Магсад Гусейнов: Геополитическая напряженность мешает многостороннему разоружению
    Внешняя политика
    Лента новостей