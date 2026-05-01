Bakı-Xankəndi velosiped yarışının tanıtım videosu beynəlxalq telekanallarda nümayiş olunur
- 01 may, 2026
- 17:12
"Eurosport" və "Euronews" telekanallarında mayın 10-14-də keçiriləcək Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışına həsr olunmuş təqdimat videoçarxının nümayişinə başlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından məlumat verilib.
Videoçarxda yarış haqqında qısa məlumat, onun mərhələləri, yarış iştirakçılarının keçəcəyi ərazilər əksini tapır.
Xatırladırıq ki, 1 Dünya Turu komandası, 4 Pro-Tur komandası, 19 kontinental komanda və Azərbaycan yığması Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) yüksək səviyyəli, 2.1 kateqoriyalı bu yarışda iştirakını təsdiqləyib.
5 mərhələdən ibarət olan Bakı-Xankəndi Azəraycan Velosiped Yarışının mərhələləri:
I mərhələ, 10.05.2026
Yarış iştirakçıları "Sea Breeze Resort"da start götürərək Bakı şəhərinin görməli yerlərindən keçəcək və Sumqayıtda finişə çatacaqlar (158,4 km)
II mərhələ, 11.05.2026
Bakı – Şamaxı – İsmayıllı (193,3 km)
III mərhələ, 12.05.2026
Qəbələ – Oğuz – Şəki – Mingəçevir (162,9 km)
IV mərhələ, 13.05.2026
Gəncə – Göygöl – Goranboy – Suqovuşan – Talış – Naftalan (152,8 km)
V mərhələ, 14.05.2026
Tərtər – Ağdam – Füzuli – Şuşa – Xankəndi (181,5 km)