    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Xarici siyasət
    • 30 aprel, 2026
    • 16:54
    Peter Teys: Okampo çoxdan korrupsiyanın təcəssümünə çevrilib

    Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) keçmiş prokuroru Luis Moreno Okamponun iştirakı ilə bağlı yayılmış videoyazı onun beynəlxalq arenada erməni təbliğatının alətinə çevrildiyini göstərir.

    Bu barədə "Report"a amerikalı politoloq, beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspert Peter Teys bildirib.

    Ekspertin sözlərinə görə, Okampo hələ BCM-də işlədiyi dövrdə (2003-2012-ci illər - red.) "korrupsiyanın təcəssümü" olub.

    Teys əlavə edib ki, Okampo uzun illər ərzində erməni lobbisinin sifarişi ilə Azərbaycana və ölkə xalqına qarşı böhtan və dezinformasiya kampaniyası aparıb.

    "Okampo verdiyi bəyanatlarda Azərbaycanın suveren ərazisindəki tarixi reallığı dəfələrlə təhrif edib. O, həmçinin erməni diasporunun təbliğat vasitəsi olub və Qərbi Avropa və Latın Amerikasının siyasi məkanında erməni hegemon revanşizmini təmsil edir. Heç bir şübhə yoxdur ki, Luis Moreno Okampo ABŞ-dəki erməni diasporu qruplarının güclü təsiri altındadır və Azərbaycanın dinc sakinlərinə qarşı Xocalı soyqırımını təşkil etmiş və hərbi cinayətlər törətmiş həmin erməni məmurların təbliğat alətidir", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Minval Politika" Okamponun və onun oğlunun siyasi korrupsiyada əli olduğunu sübut edən videomateriallar dərc etmişdi.

    Luis Okampo Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
    Питер Тейс: Окампо давно является "олицетворением коррупции"
    Peter Tase: Ocampo long been 'embodiment of corruption'

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti