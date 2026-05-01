"Fitch Ratings": ABŞ-nin dövlət borcu 2027-ci ilədək ÜDM-in 120 %-ni keçəcək
Digər ölkələr
01 may, 2026
- 05:19
"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi ABŞ-nin dövlət borcunun 2027-ci ilə qədər ÜDM-in 120 %-ni keçə biləcəyini proqnozlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin hesabatında bildirilir.
"Biz dövlətin büdcə kəsirinin bu il və gələn il ÜDM-in 7,9 %-ni təşkil edəcəyini gözləyirik. Bu nəticəyə gəlirik ki, onsuz da yüksək olan dövlət borcunun səviyyəsi gələn ilə qədər (ÜDM-in) 120 %-i keçəcək", - hesabatda qeyd olunur.
Hesabata görə, ABŞ-nin dövlət borcu hazırda 39,1 trilyon dolları keçib ki, bu da adambaşına 114 000 dollardan çoxdur.
Son xəbərlər
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34
Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edibİnfrastruktur
22:30