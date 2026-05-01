    "Fitch Ratings": ABŞ-nin dövlət borcu 2027-ci ilədək ÜDM-in 120 %-ni keçəcək

    • 01 may, 2026
    • 05:19
    Fitch Ratings: ABŞ-nin dövlət borcu 2027-ci ilədək ÜDM-in 120 %-ni keçəcək

    "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi ABŞ-nin dövlət borcunun 2027-ci ilə qədər ÜDM-in 120 %-ni keçə biləcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin hesabatında bildirilir.

    "Biz dövlətin büdcə kəsirinin bu il və gələn il ÜDM-in 7,9 %-ni təşkil edəcəyini gözləyirik. Bu nəticəyə gəlirik ki, onsuz da yüksək olan dövlət borcunun səviyyəsi gələn ilə qədər (ÜDM-in) 120 %-i keçəcək", - hesabatda qeyd olunur.

    Hesabata görə, ABŞ-nin dövlət borcu hazırda 39,1 trilyon dolları keçib ki, bu da adambaşına 114 000 dollardan çoxdur.

    Xarici dövlət borcu ABŞ Fitch Ratings beynəlxalq reytinq agentliyi
    Fitch Ratings прогнозирует рост госдолга США выше 120% ВВП к 2027 году
    US state debt may exceed 120% of GDP next year — Fitch

