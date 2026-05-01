    FIFA-nın dəstəyi ilə Füzulidə qız futbolçuların inkişafına yönəlmiş festival keçirilib

    Futbol
    • 01 may, 2026
    • 11:14
    FIFA-nın dəstəyi ilə Füzulidə qız futbolçuların inkişafına yönəlmiş festival keçirilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı və FIFA-nın dəstəyi ilə "FIFA Women"s Development Programme" çərçivəsində 8-10 yaşlı qızlar üçün futbol festivalı keçirilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Füzuli şəhər Mirzə Uluqbəy adına 1 saylı tam orta məktəbdə baş tutan tədbirdə 62 qız iştirak edib.

    Proqram çərçivəsində iştirakçılar üçün sadə futbol məşqləri, estafet oyunları və əyləncəli fəaliyyətlər təşkil olunub. Həmçinin milli komandanın futbolçuları ilə fotozona yaradılıb və məşqçilər tərəfindən topla ilkin davranış qaydaları göstərilib. Qızlar həm əyləniblər, həm də futbol bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı qazanıblar.

    Tədbirdə AFFA-nın Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, qadınlardan ibarət milli komandanın məşqçiləri, futbolçuları və assosiasiya nümayəndələri iştirak ediblər. Millinin üzvü Mədinə Curuqova festivalın gənc səfiri seçilib.

    İştirakçılar AFFA tərəfindən idman geyimi, toplar və gödəkçələrlə təmin olunublar. Bu cür festivalların gələcəkdə də davamlı keçirilməsi planlaşdırılır.

    Layihənin təşkilində əsas məqsəd qızlar arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək, futbola marağı artırmaq, gələcəkdə onları liqalara və milli komandalara hazırlamaqdır.

    FIFA Women’s Development Programme AFFA Zümrüd Ağayeva Mdinə Curuqova

