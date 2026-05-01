"İmişli" İdris İnqilablı ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 01 may, 2026
- 11:39
"İmişli" klubu futbolçusu İdris İnqilablı ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Misli Premyer Liqası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
24 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik sözləşmə imzalanıb.
Qeyd edək ki, İdris İnqilablı 2024-cü ildən "İmişli"də çıxış edir.
