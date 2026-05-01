Bakıda WUF13-də BMT-ni 20-yə yaxın yüksəkvəzifəli nümayəndə təmsil edəcək
BMT mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərlər Forumuna (WUF13) 20-yə yaxın yüksəkvəzifəli nümayəndəsini göndərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qarabağa səfər çərçivəsində BMT nümayəndəsi İqor Qarafuliç jurnalistlərə bildirib.
"Gələn həftədən etibarən WUF13 çərçivəsində təşkilatın yüksəkvəzifəli nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər. Onların arasında BMT Baş katibinin müavini Amina Məhəmməd, eləcə də təşkilatın 20-yə yaxın yüksəkvəzifəli nümayəndəsi var", - deyə Qarafuliç bildirib.
