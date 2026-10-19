"Zirə"nin futbolçusu Elçin Əlicanov Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 11:08
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Misli Premyer Liqasının VIII turu Elçin Əlicanov üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Zirə"nin futbolçusu turnirdə 100-cü oyununu keçirib.
O, "Kəpəz"lə səfər matçında (1:1) meydana çıxıb. 27 yaşlı müdafiəçinin hesabında 3 qol var.
E.Əlicanovun debütü 2022/2023 mövsümündə "Kəpəz"in heyətində gerçəkləşib. O, Gəncə klubunda 68 qarşılaşmada 2 qola imza atıb. Əlicanov "Zirə"də 32 oyunda 1 dəfə fərqlənib.
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