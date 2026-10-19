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    "Zirə"nin futbolçusu Elçin Əlicanov Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:08
    Zirənin futbolçusu Elçin Əlicanov Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Misli Premyer Liqasının VIII turu Elçin Əlicanov üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Zirə"nin futbolçusu turnirdə 100-cü oyununu keçirib.

    O, "Kəpəz"lə səfər matçında (1:1) meydana çıxıb. 27 yaşlı müdafiəçinin hesabında 3 qol var.

    E.Əlicanovun debütü 2022/2023 mövsümündə "Kəpəz"in heyətində gerçəkləşib. O, Gəncə klubunda 68 qarşılaşmada 2 qola imza atıb. Əlicanov "Zirə"də 32 oyunda 1 dəfə fərqlənib.

    Elçin Əlicanov Azərbaycan Premyer Liqası Zirə FK Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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