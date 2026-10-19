İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Digər
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:18
    TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" (TƏBİB) publik hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, TƏBİB-in nizamnamə fondu publik hüquqi şəxsin əmlakı hesabına formalaşacaq.

    TƏBİB dövlət qeydiyyatına alındığı günədək publik hüquqi şəxs fəaliyyətini davam etdirəcək və onun Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərini Nazirliyin yaratdığı komissiya həyata keçirəcək.

    TƏBİB-in fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Nazirlik tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən sədr və onun 4 müavinindən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirəcək.

    İlham Əliyev Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi
    TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения
    Azerbaijan places TABIB under Health Ministry
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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