İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"ın "Borussiya" ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:36
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda Bakıda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu ilə üz-üzə gələcək "Sabah" oyundan əvvəl məşqə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Valdas Dambrauskasın komandasının Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.

    Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif təmrinləri yerinə yetiriblər.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Borussiya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Borussiya Dortmund FK
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:35
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Uşaq Sağlamlığı və Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    22:22
    Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:10
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    22:07
    Lazar Spasiç: "NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq"
    Komanda
    22:03
    Kütləvi iğtişaşlardan sonra Milana 500 hərbçi göndəriləcək
    Digər ölkələr
    21:50
    Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnib
    Futbol
    21:42
    Foto
    Mirziyoyev Rubio və Trampın elçisini təltif edib
    Region
    21:38
    "Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək
    İnfrastruktur
    21:20
    Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcək
    Region
    Bütün Xəbər Lenti