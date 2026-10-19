ARDNF hansı ölkələrin istiqrazlarına daha çox investisiya yatırıb?
- 19 oktyabr, 2026
- 20:30
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Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) ABŞ-ın dövlət istiqrazlarına investisiyalarının dəyəri bu il yanvarın 1-nə 4 milyard 846 milyon 758 min manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir. Bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 33,6 % azdır.
Hesabat dövrünə Fondun İtaliya dövlət istiqrazlarına investisiyaları 4 milyard 31 milyon 908 min manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 0,1 % azdır.
Birləşmiş Krallığın dövlət istiqrazlarına yatırımlar 2 milyard 974 milyon 938 min manat (-17,1 %), Fransanın dövlət istiqrazlarına investisiyalar isə 2 milyard 866 milyon 439 min manat (+4,4 %) olub.
Bundan başqa, ARDNF-in İspaniya dövlət istiqrazlarına investisiyaları 1 milyard 927 milyon 390 min manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 % azdır. Çinin dövlət istiqrazlarına yatırımlar isə 1 milyard 553 milyon 904 min manata çatıb və illik müqayisədə 4,3 % artıb.
Fondun Polşa hökumətinin qiymətli kağızlarına investisiyaları 530 milyon 573 min manat olub. Bu investisiya istiqaməti 2025-ci il yanvarın 1-nə olan göstəricilərdə yer almayıb.
Ümumilikdə, hesabat dövründə Neft Fondunun suveren istiqrazlara investisiyaların həcmi 21 milyard 700 milyon 41 min manat təşkil edib. Bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 14,6 % azdır.
Digər istiqraz növləri üzrə isə agentliklərin və beynəlxalq təşkilatların istiqrazlarına investisiyalar 9 milyard 227 milyon 157 min manat olub. Bu göstərici illik müqayisədə 35,5 % azalıb.
ARDNF-in korporativ istiqrazlara yatırımları 4 milyard 25 milyon 554 min manat təşkil edib ki, bu da 40,4 % artım deməkdir. ETF (birjada ticarət olunan fondların) istiqrazlarına investisiyalar isə 327 milyon 837 min manat olub. Bu kateqoriya üzrə əvvəlki ilin eyni tarixinə investisiya qeydə alınmayıb.