İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF hansı ölkələrin istiqrazlarına daha çox investisiya yatırıb?

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:30
    ARDNF hansı ölkələrin istiqrazlarına daha çox investisiya yatırıb?

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) ABŞ-ın dövlət istiqrazlarına investisiyalarının dəyəri bu il yanvarın 1-nə 4 milyard 846 milyon 758 min manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir. Bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 33,6 % azdır.

    Hesabat dövrünə Fondun İtaliya dövlət istiqrazlarına investisiyaları 4 milyard 31 milyon 908 min manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 0,1 % azdır.

    Birləşmiş Krallığın dövlət istiqrazlarına yatırımlar 2 milyard 974 milyon 938 min manat (-17,1 %), Fransanın dövlət istiqrazlarına investisiyalar isə 2 milyard 866 milyon 439 min manat (+4,4 %) olub.

    Bundan başqa, ARDNF-in İspaniya dövlət istiqrazlarına investisiyaları 1 milyard 927 milyon 390 min manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 % azdır. Çinin dövlət istiqrazlarına yatırımlar isə 1 milyard 553 milyon 904 min manata çatıb və illik müqayisədə 4,3 % artıb.

    Fondun Polşa hökumətinin qiymətli kağızlarına investisiyaları 530 milyon 573 min manat olub. Bu investisiya istiqaməti 2025-ci il yanvarın 1-nə olan göstəricilərdə yer almayıb.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə Neft Fondunun suveren istiqrazlara investisiyaların həcmi 21 milyard 700 milyon 41 min manat təşkil edib. Bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 14,6 % azdır.

    Digər istiqraz növləri üzrə isə agentliklərin və beynəlxalq təşkilatların istiqrazlarına investisiyalar 9 milyard 227 milyon 157 min manat olub. Bu göstərici illik müqayisədə 35,5 % azalıb.

    ARDNF-in korporativ istiqrazlara yatırımları 4 milyard 25 milyon 554 min manat təşkil edib ki, bu da 40,4 % artım deməkdir. ETF (birjada ticarət olunan fondların) istiqrazlarına investisiyalar isə 327 milyon 837 min manat olub. Bu kateqoriya üzrə əvvəlki ilin eyni tarixinə investisiya qeydə alınmayıb.

    Maliyyə hesabatı Suveren istiqrazlar Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    ГНФАР сократил инвестиции в облигации США, Великобритании и Испании
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:35
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Uşaq Sağlamlığı və Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    22:22
    Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:10
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    22:07
    Lazar Spasiç: "NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq"
    Komanda
    22:03
    Kütləvi iğtişaşlardan sonra Milana 500 hərbçi göndəriləcək
    Digər ölkələr
    21:50
    Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnib
    Futbol
    21:42
    Foto
    Mirziyoyev Rubio və Trampın elçisini təltif edib
    Region
    21:38
    "Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək
    İnfrastruktur
    21:20
    Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcək
    Region
    Bütün Xəbər Lenti