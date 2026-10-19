ГНФАР сократил инвестиции в облигации США, Великобритании и Испании

Общий объем инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в суверенные облигации на 1 января 2026 года сократился на 14,6% - до 21 млрд 700 млн 41 тыс. манатов. Вложения фонда в государственные облигации США уменьшились на 33,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, стоимость инвестиций ГНФАР в американские государственные облигации составила 4 млрд 846 млн 758 тыс. манатов.

Вложения в государственные облигации Италии за отчетный период достигли 4 млрд 31 млн 908 тыс. манатов, снизившись за год на 0,1%.

Инвестиции в государственные облигации Великобритании сократились на 17,1% - до 2 млрд 974 млн 938 тыс. манатов. В то же время стоимость вложений во французские государственные бумаги выросла на 4,4% и составила 2 млрд 866 млн 439 тыс. манатов.

Инвестиции ГНФАР в государственные облигации Испании уменьшились на 31% - до 1 млрд 927 млн 390 тыс. манатов. Вложения в государственные бумаги Китая, напротив, увеличились на 4,3%, достигнув 1 млрд 553 млн 904 тыс. манатов.

Стоимость инвестиций фонда в ценные бумаги правительства Польши составила 530 млн 573 тыс. манатов. На 1 января 2025 года вложения по этому направлению в отчетности не фигурировали.

Помимо суверенных бумаг, ГНФАР инвестировал 9 млрд 227 млн 157 тыс. манатов в облигации агентств и международных организаций. За год показатель снизился на 35,5%.

Вложения фонда в корпоративные облигации, напротив, выросли на 40,4% - до 4 млрд 25 млн 554 тыс. манатов.

Инвестиции в облигационные ETF - торгуемые на бирже фонды - составили 327 млн 837 тыс. манатов. На аналогичную дату предыдущего года вложений в эту категорию зафиксировано не было.