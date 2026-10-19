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    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Sabah" NTD-yə qalib gəlib

    Komanda
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda Sabah NTD-yə qalib gəlib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında NTD ilə qarşılaşan son çempion "Sabah" qələbə qazanıb - 100:75.

    Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında keçirilib.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Naxçıvan" "Gəncə"ni (72:70), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (86:69) məğlub edib. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK NTD BK
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