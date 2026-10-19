Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Sabah" NTD-yə qalib gəlib
Komanda
- 19 oktyabr, 2026
- 20:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında NTD ilə qarşılaşan son çempion "Sabah" qələbə qazanıb - 100:75.
Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında keçirilib.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Naxçıvan" "Gəncə"ni (72:70), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (86:69) məğlub edib. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.
Son xəbərlər
22:35
Foto
Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Uşaq Sağlamlığı və Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olubXarici siyasət
22:22
Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edibXarici siyasət
22:10
Foto
Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Oğulcahan Atabayeva ilə görüşübXarici siyasət
22:07
Lazar Spasiç: "NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq"Komanda
22:03
Kütləvi iğtişaşlardan sonra Milana 500 hərbçi göndəriləcəkDigər ölkələr
21:50
Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnibFutbol
21:42
Foto
Mirziyoyev Rubio və Trampın elçisini təltif edibRegion
21:38
"Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcəkİnfrastruktur
21:20
Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcəkRegion