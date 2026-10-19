Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения

    Другие
    • 19 октября, 2026
    • 11:22
    TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения

    Юридическое лицо публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) передано в подчинение Министерства здравоохранения.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, уставный фонд TƏBİB будет сформирован за счет имущества юридического лица публичного права.

    TƏBİB продолжит свою деятельность в качестве юридического лица публичного права до дня государственной регистрации, а полномочия его Наблюдательного совета будет осуществлять комиссия, созданная Министерством.

    Текущее руководство деятельностью TƏBİB будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и его 4 заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министерством.

    Ильхам Алиев Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Министерство здравоохранения Азербайджана
    TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib
    Azerbaijan places TABIB under Health Ministry
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    12:39
    Маматалиев: Кыргызстан заинтересован в инвестициях Азербайджана
    Внешняя политика
    12:38
    Фото
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом
    Kультурная политика
    12:35
    В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов
    В регионе
    12:30
    Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР
    В регионе
    12:17
    Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России почти в 4 раза
    Бизнес
    12:12
    Узбекистан и США подписали соглашения NASA
    В регионе
    12:10
    Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНО
    Другие страны
    12:10
    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие
    Медиа
    12:08
    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
    Происшествия
    Лента новостей