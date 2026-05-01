ООН на WUF13 в Баку представят около 20 высокопоставленных представителей
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 14:58
ООН направит около 20 высокопоставленных представителей на Всемирный форум городов (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая.
Как передает Report, об этом в рамках визита заявил журналистам временный резидент-координатор ООН Игор Гарафулич.
"Начиная со следующей недели, в рамках WUF13 в Азербайджан прибудут высокопоставленные представители организации. В их числе - заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, а также около 20 высокопоставленных представителей организации", - заявил Гарафулич.
