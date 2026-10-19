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    "Turan Tovuz" Azərbaycan Premyer Liqasında 50-ci məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Turan Tovuz Azərbaycan Premyer Liqasında 50-ci məğlubiyyətini alıb

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Premyer Liqasında 50-ci məğlubiyyətini alıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Qərb təmsilçisinin VIII turda səfərdə "İmişli"yə uduzması (0:1) ilə gerçəkləşib.

    Tovuz klubu 149-cu oyununda 50-yə çatıb. Məğlubiyyətlərdən 25-i evdə, 25-i səfərdə qeydə alınıb. "Turan Tovuz" 50 və daha çox oyunda uduzan 31-ci komandadır.

    Qeyd edək ki, komandanın ilk məğlubiyyəti 2022-ci il avqustun 8-də "Qəbələ" ilə ev görüşündə qeydə alınıb – 0:2.

    Turan Tovuz FK Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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