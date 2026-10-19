"e-müqavilə" altsistemində süni intellekt əsaslı "RDMİS AI" dəstək köməkçisi istifadəyə verilib
- 19 oktyabr, 2026
- 11:12
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Maliyyə Nazirliyi dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi sahəsində rəqəmsal həllərin tətbiqinin genişləndirilməsi, elektron xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və müasir texnologiyalardan istifadənin təşviqi istiqamətində növbəti yeniliyi həyata keçirib.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sisteminin (RDMİS) "e-müqavilə" altsistemində süni intellekt texnologiyalarına əsaslanan "RDMİS AI" adlı virtual dəstək köməkçisi istifadəyə verilib.
Yeni rəqəmsal həllin əsas məqsədi "e-müqavilə" altsistemindən istifadə edən dövlət qurumlarının, satınalan təşkilatların, təchizatçıların və digər istifadəçilərin məlumat əldə etmək imkanlarını genişləndirmək, yaranan sualların operativ cavablandırılmasını təmin etmək və elektron müqavilə proseslərinin daha rahat və səmərəli həyata keçirilməsinə dəstək göstərməkdir.
"RDMİS AI" dəstək köməkçisi vasitəsilə istifadəçilər "e-müqavilə" altsisteminin əhatə dairəsi, tətbiqi və elektron müqavilə proseslərinin hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyin müvafiq müddəalarına dair suallarına operativ cavab əldə edə bilərlər. Bununla yanaşı, altsistemin funksional imkanları, elektron müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi və idarə olunması, eləcə də sistemdən istifadə qaydaları və mövcud istifadəçi təlimatlarında nəzərdə tutulan əməliyyatların icrası ilə bağlı zəruri məlumatların və izahların əldə edilməsi imkanı yaradılıb.
Süni intellekt əsaslı dəstək mexanizminin tətbiqi istifadəçilərin zəruri məlumatlara çıxışını asanlaşdırmaqla yanaşı, təkrarlanan müraciətlərin azalmasına, texniki və metodoloji dəstək proseslərinin optimallaşdırılmasına, habelə elektron müqavilə əməliyyatlarının daha operativ və səmərəli həyata keçirilməsinə xidmət edir.
"RDMİS AI" dəstək köməkçisinin istifadəçi təcrübəsi əsasında davamlı təkmilləşdirilməsi və funksional imkanlarının mərhələli şəkildə genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə sistemə daxil olan sorğuların, istifadə nəticələrinin və istifadəçi rəylərinin mütəmadi təhlili əsasında istifadəçilərin ehtiyaclarına uyğun yeni imkanların yaradılması planlaşdırılır. Yeni yanaşma süni intellekt əsaslı dəstək köməkçisinin real istifadə təcrübəsinə uyğun inkişaf etdirilməsinə və istifadəçilərə daha çevik və effektiv xidmət göstərilməsinə imkan verəcək.
Bu yenilik dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində innovativ texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsal xidmətlərin əlçatanlığının artırılması və istifadəçiyönümlü, intellektual rəqəmsal maliyyə ekosisteminin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.