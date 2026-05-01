Tamaş Torma: Qarabağdakı dəyişikliklər hər səfərdə nəzərə çarpır
Qarabağ
- 01 may, 2026
- 14:51
Qarabağdakı dəyişikliklər və inkişaf regiona hər səfər zamanı nəzərə çarpır.
Bu barədə "Report"a Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Torma bildirib.
"Bu, mənim Qarabağa ilk səfərim deyil. Mən hətta səfərlərin sayını dəqiq deyə bilmirəm - artıq 10-15-dir. Onların hamısı son dərəcə yaxşı təşkil olunmuşdu. Və hər dəfə bura gələndə mən fərqi görürəm. Aktiv bərpa işlərini və regionun inkişafını görürəm", - diplomatik korpusun səfəri çərçivəsində regiona səfər edən səfir deyib.
O, həmçinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpası üzrə aparılan işlərə yüksək qiymət verib.
"Mən bu fürsətdən istifadə edərək öz səmimi təbriklərimi və bu inkişafa verdiyim yüksək qiyməti ifadə etmək istərdim", - səfir qeyd edib.
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34