İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tamaş Torma: Qarabağdakı dəyişikliklər hər səfərdə nəzərə çarpır

    • 01 may, 2026
    • 14:51
    Tamaş Torma: Qarabağdakı dəyişikliklər hər səfərdə nəzərə çarpır

    Qarabağdakı dəyişikliklər və inkişaf regiona hər səfər zamanı nəzərə çarpır.

    Bu barədə "Report"a Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Torma bildirib.

    "Bu, mənim Qarabağa ilk səfərim deyil. Mən hətta səfərlərin sayını dəqiq deyə bilmirəm - artıq 10-15-dir. Onların hamısı son dərəcə yaxşı təşkil olunmuşdu. Və hər dəfə bura gələndə mən fərqi görürəm. Aktiv bərpa işlərini və regionun inkişafını görürəm", - diplomatik korpusun səfəri çərçivəsində regiona səfər edən səfir deyib.

    O, həmçinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpası üzrə aparılan işlərə yüksək qiymət verib.

    "Mən bu fürsətdən istifadə edərək öz səmimi təbriklərimi və bu inkişafa verdiyim yüksək qiyməti ifadə etmək istərdim", - səfir qeyd edib.

    Тамаш Торма: Изменения в Карабахе заметны при каждом посещении региона
    Tamas Torma: 'Changes in Karabakh noticeable every time I visit region'

    Son xəbərlər

