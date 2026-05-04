İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb

    Diaspor
    • 04 may, 2026
    • 10:06
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, ilk dəfə Hanoy şəhərində Azərbaycan icması ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Azərbaycanın Vyetnam, Laos və Kambocadakı səfiri Şövqi Mehdizadə çıxış edərək iki ölkə arasında tarixi köklərə əsaslanan səmimi dostluq münasibətlərinin mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Komitə sədri dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların hər zaman Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu xatırladıb.

    Çıxışda xalqlar arasında tarixi münasibətlərin qurulması və inkişafında ümummilli liderlərin rolu barədə ətraflı məlumat verilib və hazırda bu münasibətləri iki ölkənin liderlərinin uğurla inkişaf etdirdiyi vurğulanıb.

    Tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin tarixi çıxışlarının yer aldığı videomateriallar, həmçinin vətənpərvərlik ruhunda videoçarxlar nümayiş olunub.

    Vyetnamda Azərbaycan icması ilə görüş bədii hissə ilə yekunlaşıb. Azərbaycanın sənət ustalarının, habelə Bakıda təhsil almış vyetnamlıların Azərbaycan mahnılarını ifa etməsi, tədbirə xüsusi rəng qatan çıxışları sürəkli alqışlarla qarşılanıb.

    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb
    Fuad Muradov Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Fuad Muradov Vyetnam
    Foto
    Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной во Вьетнаме
    Foto
    Fuad Muradov meets with Azerbaijani community in Vietnam

    Son xəbərlər

    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    11:52

    Ramin Məmmədov: Zəngəzur yolu tarixi yaddaşımızın davamı və gələcəyə uzanan körpüdür

    Daxili siyasət
    11:52

    Pakistan XİN: ABŞ İranın "TOUSKA" gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edib

    Digər ölkələr
    11:42

    Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:42
    Foto

    Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi Zəfər parkını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti