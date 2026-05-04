    Zelenski Ukrayna-Ermənistan hökumətlərarası komissiyasının iclasını Kiyevdə keçirməyi təklif edib

    • 04 may, 2026
    • 18:58
    Zelenski Ukrayna-Ermənistan hökumətlərarası komissiyasının iclasını Kiyevdə keçirməyi təklif edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski 2026-cı ildə Ukrayna və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə müştərək hökumətlərarası komissiyanın iclasını Kiyevdə keçirməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, təklif İrəvanda "Avropa Siyasi Birliyi" sammiti çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüş zamanı səsləndirilib.

    Tərəflər iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafını, regiondakı vəziyyəti və təhlükəsizlik məsələlərini, eləcə də sülhə nail olmaq üçün səyləri müzakirə ediblər.

    "Biz həmçinin iqtisadi tərəfdaşlığımızın inkişafını müzakirə etdik. Mən iqtisadi əməkdaşlıq üzrə müştərək hökumətlərarası komissiyanın işini bərpa etməyi və onun növbəti görüşünü bu il Kiyevdə keçirməyi təklif etdim", -Zelenski yazıb.

    Volodimir Zelenski Nikol Paşinyan Avropa Siyasi Birliyi
    Зеленский предложил провести в 2026г заседание МПК между Украиной и Арменией в Киеве
    Zelenskyy proposes Ukraine-Armenia commission meeting in Kyiv

