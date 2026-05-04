Зеленский предложил провести в 2026г заседание МПК между Украиной и Арменией в Киеве
- 04 мая, 2026
- 17:45
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в 2026 году совместную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству между Украиной и Арменией в Киеве.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.
По его словам, предложение было озвучено в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Стороны обсудили развитие экономического партнерства, ситуацию в регионе и вопросы безопасности, а также усилия по достижению мира.
"Мы также обсудили развитие нашего экономического партнерства. Я предложил возобновить работу совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующую встречу в этом году в Киеве", - написал Зеленский.