Зеленский предложил провести в 2026г заседание МПК между Украиной и Арменией в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в 2026 году совместную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству между Украиной и Арменией в Киеве.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, предложение было озвучено в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Стороны обсудили развитие экономического партнерства, ситуацию в регионе и вопросы безопасности, а также усилия по достижению мира.

"Мы также обсудили развитие нашего экономического партнерства. Я предложил возобновить работу совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующую встречу в этом году в Киеве", - написал Зеленский.