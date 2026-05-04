Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной во Вьетнаме
Диаспора
- 04 мая, 2026
- 10:58
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в Ханое (Вьетнам).
Об этом Report сообщили в Госкомитете.
В ходе встречи посол Азербайджана во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде подчеркнул дружеские отношения между двумя странами.
Ф.Мурадов со своей стороны напомнил, что азербайджанцы, живущие в разных странах мира, всегда были окружены вниманием и заботой президента страны Ильхама Алиева.
Председатель Госкомитета подчеркнул, что лидеры Азербайджана и Вьетнама в настоящее время успешно развивают отношения между двумя странами.
Встреча с азербайджанской общиной завершилась культурной программой.
