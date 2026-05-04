İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 04 may, 2026
    • 19:06
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib

    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışda 12 klub və idman cəmiyyətindən 126 idmançı iştirak edib.

    Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Mükafatçıları təqdim edirik:

    Oğlanlar

    38 kq

    1. Mehdi Əlişov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Sənan Məmmədov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Ayxan Mahmudov (Qazax UGİM)

    3. Əhməd Həsənov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    42 kq

    1. Ramal Qocalı (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Ömər Mirzəyev (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Ömər Qurbanov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Kənan Mədətov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    46 kq

    1. İlqar Şərifov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Sadiq Abbaszadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Altay Məmmədov (Metallurq Gəncə)

    3. Heydar Qasımov (Metallurq Gəncə)

    50 kq

    1. Rəvan Bayramov (Qazax UGİM)

    2. Mehman Alıyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Suliddin Abbasov (Metallurq Gəncə)

    3. Elcan Mustafayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    55 kq

    1. Məhəmmədəli Bağırov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Telman Zeynalov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Nicat Əliyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Tunar Ağalarzadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    60 kq

    1. Atilla Haqverdiyev (Metallurq Gəncə)

    2. Abbas Məmmədov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Hüseyn Həsənzadə (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    66 kq

    1. Musa Ələkbərov (Gəncə İdman Liseyi)

    2. Hüseyn Mustafayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Dəniz Əhmədov (Qazax UGİM)

    73 kq

    1. Farid Ələkbərov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Həmid Qasımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. İbrahim Babazadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    +73 kq

    1. Yusif Məmmədov (Metallurq Gəncə)

    2. Ayxan Məhərrəmov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Nuru Hüseynli (Ağstafa Olimpiya İK)

    Qızlar

    36 kq

    1. Nəslihan Abdullayeva (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Pəri Abdullayeva (Qazax UGİM)

    3. Dəniz Cəfərova (Goranboy UGİM)

    40 kq

    1. Nilgün Hüseynova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Günay Səfərova (Goranboy OİK)

    3. Ayan Əliyeva (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
    Qazax Azərbaycan Cüdo Federasiyası Qazax Olimpiya İdman Kompleksi

    Son xəbərlər

    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti