Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
- 04 may, 2026
- 19:06
Qazaxda 14 yaşadək cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışda 12 klub və idman cəmiyyətindən 126 idmançı iştirak edib.
Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Oğlanlar
38 kq
1. Mehdi Əlişov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Sənan Məmmədov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Ayxan Mahmudov (Qazax UGİM)
3. Əhməd Həsənov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
42 kq
1. Ramal Qocalı (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Ömər Mirzəyev (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Ömər Qurbanov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Kənan Mədətov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
46 kq
1. İlqar Şərifov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Sadiq Abbaszadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Altay Məmmədov (Metallurq Gəncə)
3. Heydar Qasımov (Metallurq Gəncə)
50 kq
1. Rəvan Bayramov (Qazax UGİM)
2. Mehman Alıyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Suliddin Abbasov (Metallurq Gəncə)
3. Elcan Mustafayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
55 kq
1. Məhəmmədəli Bağırov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Telman Zeynalov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Nicat Əliyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Tunar Ağalarzadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
60 kq
1. Atilla Haqverdiyev (Metallurq Gəncə)
2. Abbas Məmmədov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Hüseyn Həsənzadə (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
66 kq
1. Musa Ələkbərov (Gəncə İdman Liseyi)
2. Hüseyn Mustafayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Dəniz Əhmədov (Qazax UGİM)
73 kq
1. Farid Ələkbərov (Gəncə şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Həmid Qasımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. İbrahim Babazadə (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
+73 kq
1. Yusif Məmmədov (Metallurq Gəncə)
2. Ayxan Məhərrəmov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Nuru Hüseynli (Ağstafa Olimpiya İK)
Qızlar
36 kq
1. Nəslihan Abdullayeva (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Pəri Abdullayeva (Qazax UGİM)
3. Dəniz Cəfərova (Goranboy UGİM)
40 kq
1. Nilgün Hüseynova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Günay Səfərova (Goranboy OİK)
3. Ayan Əliyeva (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)