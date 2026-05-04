    Banqladeş ADB-yə Cənubi Asiyada iqlim tərəfdaşlığına rəhbərlik etməyi təklif edib

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 18:55
    Banqladeş ADB-yə Cənubi Asiyada iqlim tərəfdaşlığına rəhbərlik etməyi təklif edib

    Banqladeş Asiya İnkişaf Bankına (ADB) "Banqladeşin İnkişafı üzrə İqlim Tərəfdaşlığı"na rəhbərlik etmək təklifi ilə müraciət edib.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, müvafiq bəyanatla ADB-nin Banqladeşdən olan idarəedicisi Əmir Xosru Mahmud Çoudhuri ADB Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxış edib.

    "Banqladeş ADB-yə müraciət edərək Cənubi Asiya ərazisində milli səviyyədə idarə olunan ilk iqlim platformasında liderlik rolunu öz üzərinə götürməyi xahiş edir. Onun məqsədləri bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına dəstək olmaq, ekosistemləri, çayları və kanalları bərpa etməkdir. Banqladeş islahatlar vasitəsilə inkişaf kursuna dəyişməz olaraq sadiqdir", - Ə. Xosru Mahmud Çoudhuri deyib.

    O, ölkənin əsas prioritetləri sırasında enerji və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsini, maliyyə dayanıqlığının möhkəmləndirilməsini və vergi sistemində islahatların aparılmasını, rəqəmsal transformasiyanı, peşəkar kompetensiyaların inkişafını və yeni iş yerlərinin yaradılmasını, ixrac bazasının genişləndirilməsini və balanslaşdırılmış regional inkişafın təmin olunmasını qeyd edib.

    İdarəedicinin sözlərinə görə, Banqladeş həmçinin ADB-ni ilk növbədə infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üçün özəl kapitalın və qarışıq maliyyələşdirmə alətlərinin cəlb edilməsi üzrə işləri gücləndirməyə çağırır.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Banqladeş Cənubi Asiya
    Бангладеш предложил АБР возглавить климатическое партнерство в Южной Азии
    Bangladesh offers ADB to lead South Asia climate partnership

