    • 04 мая, 2026
    • 17:48
    Бангладеш предложил АБР возглавить климатическое партнерство в Южной Азии

    Бангладеш обратился к Азиатскому банку развития (АБР) с предложением возглавить "Климатическое партнерство по развитию Бангладеш".

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с соответствующим заявлением выступил управляющий от Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури в ходе деловой сессии управляющих, которая проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Бангладеш обращается к АБР с просьбой принять на себя лидерскую роль в первой на территории Южной Азии климатической платформе, управляемой на национальном уровне. Ее цели - содействие развитию возобновляемых источников энергии, восстановление экосистем, а также реабилитация водных артерий - рек и каналов. Бангладеш неизменно привержен курсу на развитие посредством реформ", - сказал А. Хосру Махмуд Чоудхури.

    Среди ключевых приоритетов страны он назвал обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, укрепление финансовой устойчивости и реформирование налоговой системы, цифровую трансформацию, развитие профессиональных компетенций и создание новых рабочих мест, расширение экспортной базы и обеспечение сбалансированного регионального развития.

    По словам управляющего, Бангладеш также призывает АБР к усилению работы по привлечению частного капитала и инструментов смешанного финансирования, в первую очередь для реализации инфраструктурных проектов и развития цифровой экономики.

    Азиатский банк развития (АБР) Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури Узбекистан
    Banqladeş ADB-yə Cənubi Asiyada iqlim tərəfdaşlığına rəhbərlik etməyi təklif edib
    Bangladesh offers ADB to lead South Asia climate partnership

