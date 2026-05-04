Бангладеш предложил АБР возглавить климатическое партнерство в Южной Азии

Бангладеш обратился к Азиатскому банку развития (АБР) с предложением возглавить "Климатическое партнерство по развитию Бангладеш".

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с соответствующим заявлением выступил управляющий от Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури в ходе деловой сессии управляющих, которая проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"Бангладеш обращается к АБР с просьбой принять на себя лидерскую роль в первой на территории Южной Азии климатической платформе, управляемой на национальном уровне. Ее цели - содействие развитию возобновляемых источников энергии, восстановление экосистем, а также реабилитация водных артерий - рек и каналов. Бангладеш неизменно привержен курсу на развитие посредством реформ", - сказал А. Хосру Махмуд Чоудхури.

Среди ключевых приоритетов страны он назвал обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, укрепление финансовой устойчивости и реформирование налоговой системы, цифровую трансформацию, развитие профессиональных компетенций и создание новых рабочих мест, расширение экспортной базы и обеспечение сбалансированного регионального развития.

По словам управляющего, Бангладеш также призывает АБР к усилению работы по привлечению частного капитала и инструментов смешанного финансирования, в первую очередь для реализации инфраструктурных проектов и развития цифровой экономики.