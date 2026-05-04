Avstriya ADB-ni Orta Dəhlizin dəmir yolu layihələrinə investisiya yatırmağa çağırıb
- 04 may, 2026
- 18:40
Ekoloji cəhətdən dayanıqlı nəqliyyat, ilk növbədə, dəmir yolu əlaqəsi layihələrinin inkişafı Orta Dəhliz üzrə Asiya ilə Avropa arasında etibarlı və təmiz yükdaşıma marşrutlarının formalaşdırılması üçün vacibdir.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, belə bəyanatla Avstriyanın Asiya İnkişaf Bankında (ADB) bu ölkədən olan müvəqqəti rəhbər müavini vəzifəsini icra edən Barbara Aybinqer-Midl ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxış edib.
O, ADB-yə iqlim təşəbbüslərinin maliyyələşdirilməsi sahəsində səyləri artırmağa çağırıb.
"Bərpa olunan enerji sahəsində (su elektrik stansiyaları, dayanıqlı ötürücü şəbəkələr və enerji saxlanc sistemləri) layihələrin sayının artırılması qeyri-sabit və həssas təchizat zəncirlərindən daha çox müstəqilliyə nail olmaq üçün mühüm amildir. Orta Dəhliz vasitəsilə Asiya ilə Avropa arasında etibarlı və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz nəql yollarının yaradılması üçün dayanıqlı nəqliyyat əlaqəsi, ilk növbədə, dəmir yolu əlaqəsi sahəsində layihələrin sayını genişləndirmək tələb olunur", - o vurğulayıb.
B.Aybinqer-Midlin sözlərinə görə, dəmir yolu infrastrukturu bütün qitə boyu şəhərlərin və regionların birləşdirilməsində mühüm rol oynayır, həm malların, həm də sərnişinlərin dayanıqlı və təhlükəsiz daşınmasına zəmanət verir.