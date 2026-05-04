İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Avstriya ADB-ni Orta Dəhlizin dəmir yolu layihələrinə investisiya yatırmağa çağırıb

    İnfrastruktur
    • 04 may, 2026
    • 18:40
    Avstriya ADB-ni Orta Dəhlizin dəmir yolu layihələrinə investisiya yatırmağa çağırıb

    Ekoloji cəhətdən dayanıqlı nəqliyyat, ilk növbədə, dəmir yolu əlaqəsi layihələrinin inkişafı Orta Dəhliz üzrə Asiya ilə Avropa arasında etibarlı və təmiz yükdaşıma marşrutlarının formalaşdırılması üçün vacibdir.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, belə bəyanatla Avstriyanın Asiya İnkişaf Bankında (ADB) bu ölkədən olan müvəqqəti rəhbər müavini vəzifəsini icra edən Barbara Aybinqer-Midl ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxış edib.

    O, ADB-yə iqlim təşəbbüslərinin maliyyələşdirilməsi sahəsində səyləri artırmağa çağırıb.

    "Bərpa olunan enerji sahəsində (su elektrik stansiyaları, dayanıqlı ötürücü şəbəkələr və enerji saxlanc sistemləri) layihələrin sayının artırılması qeyri-sabit və həssas təchizat zəncirlərindən daha çox müstəqilliyə nail olmaq üçün mühüm amildir. Orta Dəhliz vasitəsilə Asiya ilə Avropa arasında etibarlı və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz nəql yollarının yaradılması üçün dayanıqlı nəqliyyat əlaqəsi, ilk növbədə, dəmir yolu əlaqəsi sahəsində layihələrin sayını genişləndirmək tələb olunur", - o vurğulayıb.

    B.Aybinqer-Midlin sözlərinə görə, dəmir yolu infrastrukturu bütün qitə boyu şəhərlərin və regionların birləşdirilməsində mühüm rol oynayır, həm malların, həm də sərnişinlərin dayanıqlı və təhlükəsiz daşınmasına zəmanət verir.

    Австрия призвала АБР инвестировать в железнодорожные проекты Среднего коридора
    Austria urges ADB to invest in Middle Corridor railway projects

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti