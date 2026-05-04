Австрия призвала АБР инвестировать в железнодорожные проекты Среднего коридора

Развитие проектов в сфере экологически устойчивого транспорта, в первую очередь железнодорожного сообщения, необходимо для формирования надежных и чистых маршрутов грузоперевозок между Азией и Европой по Среднему коридору.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступила временный заместитель управляющего от Австрии Барбара Айбингер-Мидль в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

Исполняющая обязанности обратилась к АБР с призывом наращивать усилия в сфере финансирования климатических инициатив.

"Наращивание количества проектов в области возобновляемой энергетики - гидроэлектростанций, устойчивых передающих сетей и систем накопления энергии - представляет собой ключевой фактор для достижения большей независимости от нестабильных и уязвимых цепочек поставок. Требуется расширять число проектов в области устойчивого транспортного сообщения, прежде всего железнодорожного, для создания надежных и экологически безопасных путей транспортировки грузов между Азией и Европой через Средний коридор", - подчеркнула она.

Железнодорожная инфраструктура, по словам Б. Айбингер-Мидля, играет первостепенную роль в соединении городов и регионов на всем континенте, гарантируя устойчивую и безопасную перевозку как товаров, так и пассажиров