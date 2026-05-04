Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Австрия призвала АБР инвестировать в железнодорожные проекты Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 04 мая, 2026
    • 17:09
    Австрия призвала АБР инвестировать в железнодорожные проекты Среднего коридора

    Развитие проектов в сфере экологически устойчивого транспорта, в первую очередь железнодорожного сообщения, необходимо для формирования надежных и чистых маршрутов грузоперевозок между Азией и Европой по Среднему коридору.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступила временный заместитель управляющего от Австрии Барбара Айбингер-Мидль в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    Исполняющая обязанности обратилась к АБР с призывом наращивать усилия в сфере финансирования климатических инициатив.

    "Наращивание количества проектов в области возобновляемой энергетики - гидроэлектростанций, устойчивых передающих сетей и систем накопления энергии - представляет собой ключевой фактор для достижения большей независимости от нестабильных и уязвимых цепочек поставок. Требуется расширять число проектов в области устойчивого транспортного сообщения, прежде всего железнодорожного, для создания надежных и экологически безопасных путей транспортировки грузов между Азией и Европой через Средний коридор", - подчеркнула она.

    Железнодорожная инфраструктура, по словам Б. Айбингер-Мидля, играет первостепенную роль в соединении городов и регионов на всем континенте, гарантируя устойчивую и безопасную перевозку как товаров, так и пассажиров

    Азиатский банк развития (АБР) Средний коридор Барбара Айбингер-Мидль Австрия
    Avstriya ADB-ni Orta Dəhlizin dəmir yolu layihələrinə investisiya yatırmağa çağırıb
    Austria urges ADB to invest in Middle Corridor railway projects

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей