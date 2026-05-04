Cevdet Yılmaz "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib
Region
- 04 may, 2026
- 10:06
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
C.Yılmazı İrəvanın Zvartnots hava limanında Ermənistan parlamentinin sədrinin müavini, ölkənin Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan qarşılayıb.
"Avropa Siyasi Birliyi" sammitinin ilk iclası 2022-ci oktyabrın 6-da Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilib.
