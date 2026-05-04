Cevdet Yılmaz "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib

    04 may, 2026
    • 10:06
    Cevdet Yılmaz Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvana gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    C.Yılmazı İrəvanın Zvartnots hava limanında Ermənistan parlamentinin sədrinin müavini, ölkənin Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan qarşılayıb.

    "Avropa Siyasi Birliyi" sammitinin ilk iclası 2022-ci oktyabrın 6-da Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilib.

    Avropa Siyasi Birliyi Cevdet Yılmaz
    Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС
    Turkish Vice President arrives in Yerevan for participation in EPC summit

