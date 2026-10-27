İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    NYT: ABŞ dizel tədarükünə görə RBİF-dən sanksiyaların götürülməsini müzakirə edir

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 23:32
    NYT: ABŞ dizel tədarükünə görə RBİF-dən sanksiyaların götürülməsini müzakirə edir

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Rusiya Birbaşa İnvestisiyalar Fondundan (RBİF) sanksiyaların götürülməsi imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) danışıqlarla tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Vaşinqton fondun sanksiyalar siyahısından çıxarılması ilə bağlı müraciətinə müəyyən olunmuş qaydada baxır. Sanksiyalar siyahısından çıxarılmaq üçün fond, ona qarşı əvvəlcə məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasına səbəb olan əsasların artıq qüvvədə olmadığını sübut etməlidir.

    Mənbənin məlumatına görə, bu, Rusiya-ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində göstərilən səylər çərçivəsində edilir.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 9-da Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə Amerika və dünya bazarlarına RF-nin dizel yanacağının tədarükü barədə razılığa gəldiyini elan edib. Elə həmin gün ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi 7 aprel 2027-ci ilə qədər Rusiya dizeli ilə əməliyyatlara icazə lisenziyası verib. Tezliklə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin xahişi ilə RBİF-in sövdələşmənin həyata keçirilməsinə cəlb olunduğu barədə məlumat yayılıb.

    Donald Tramp Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Vladimir Putin Dizel yanacağı Yanacaq tədarükü Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля
    NYT: Trump administration weighs lifting sanctions on Russian investment fund
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:25
    Qalibaf: ABŞ ilə danışıqlarda irəliləyiş İranın 7 şərti razılaşdırılandan sonra mümkündür
    Region
    00:14
    Foto
    Macarıstan və ABŞ Avropaya LNG təchizatı ilə bağlı memorandum imzalayıblar
    Digər ölkələr
    23:59
    Video
    Ziya Bünyadov prospektində qəza səbəbindən yaranan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - Yenilənib
    İnfrastruktur
    23:46
    Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib
    Xarici siyasət
    23:38
    Nunyes: Fransada etiraz aksiyalarında 1 193 polis və jandarm xəsarət alıb
    Digər ölkələr
    23:29
    Zelenski: Rusiya ballistik raketlərlə hücuma hazırlaşır
    Digər ölkələr
    23:21
    Foto
    Video
    Qorçulu kəndində Azərbaycan irsi erməniləşdirilib, sakinlər etnik təmizləməyə məruz qalıb
    Daxili siyasət
    23:19
    Foto
    Mehriban Əliyeva "Qağayı" tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mədəniyyət siyasəti
    23:05
    Maçado: ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti