NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Как перелает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Отмечается, что Вашингтон рассматривает заявку фонда на исключение из санкционного списка в установленном порядке. Для исключения из санкционного списка фонду необходимо доказать, что основания, по которым против него первоначально ввели ограничения, больше не действуют.

По данным источника, это делается в рамках усилий по улучшению российско-американских отношений и урегулированию российско-украинского конфликта.

Напомним, что 9 октября Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. Вскоре появилась информация о том, что РФПИ привлечен к реализации сделки по просьбе американского Минфина.