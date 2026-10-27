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    NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 23:18
    NYT: Власти США обсуждают снятие санкций с РФПИ для облегчения поставок дизеля

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

    Как перелает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

    Отмечается, что Вашингтон рассматривает заявку фонда на исключение из санкционного списка в установленном порядке. Для исключения из санкционного списка фонду необходимо доказать, что основания, по которым против него первоначально ввели ограничения, больше не действуют.

    По данным источника, это делается в рамках усилий по улучшению российско-американских отношений и урегулированию российско-украинского конфликта.

    Напомним, что 9 октября Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. Вскоре появилась информация о том, что РФПИ привлечен к реализации сделки по просьбе американского Минфина.

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Российско-украинский конфликт Владимир Путин Антироссийские санкции Соединенные Штаты Америки (США) Дизельное топливо
    NYT: ABŞ dizel tədarükünə görə RBİF-dən sanksiyaların götürülməsini müzakirə edir
    NYT: Trump administration weighs lifting sanctions on Russian investment fund
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