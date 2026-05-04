Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества на тему "Строим будущее: Единство и стабильность в Европе".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Йылмаза в ереванском аэропорту Звартноц встретил заместитель председателя Национального собрания Армении, спецпредставитель страны по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубен Рубинян.

Отметим, что первый саммит ЕПС состоялся в чешской столице Праге 6 октября 2022 года.