Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС
В регионе
- 04 мая, 2026
- 09:59
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества на тему "Строим будущее: Единство и стабильность в Европе".
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Йылмаза в ереванском аэропорту Звартноц встретил заместитель председателя Национального собрания Армении, спецпредставитель страны по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубен Рубинян.
Отметим, что первый саммит ЕПС состоялся в чешской столице Праге 6 октября 2022 года.
