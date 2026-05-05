В Белом доме готовятся к возможному поражению на промежуточных выборах в Конгресс

Администрация Белого дома приступила к подготовке политических назначенцев в структурах исполнительной власти США к вероятному проигрышу Республиканской партии на предстоящих осенних промежуточных выборах.

Издание со ссылкой на два анонимных источника указывает, что юридическая служба Белого дома "организует закрытые брифинги для политических назначенцев" в системе исполнительной власти страны, разъясняя им оптимальные способы подготовки к усилению конгрессовского надзора в случае "ожидаемых крупных побед демократов" на ноябрьском голосовании.

"Для всех это совершенно очевидный сценарий", - заявил о перспективе поражения республиканцев в ноябре один из указанных источников, лично присутствовавший на подобном брифинге. Он описал данную подготовительную деятельность как "трезвую оценку ситуации". Из материала WP следует, что внутри американской администрации крепнет убежденность в том, что "настал момент готовиться к самым неблагоприятным вариантам развития событий" для Республиканской партии.

Аналогичные оценки приводятся и в материале издания Politico. По данным газеты, среди рядовых республиканцев наблюдается нарастающее чувство безысходности. "Впервые большинство граждан США утратило доверие к способности президента [Дональда] Трампа эффективно руководить экономикой. Если он и его окружение не сумеют переломить эту тенденцию, республиканцам придется заплатить высокую цену в ноябре", - заявил изданию политический стратег, близкий к Белому дому.

Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября. В ходе голосования предстоит переизбрание трети состава Сената и полного состава Палаты представителей Конгресса. На данный момент обе палаты контролируются республиканцами.