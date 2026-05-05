    Манчестер Сити потерял важные очки в борьбе с Арсеналом за чемпионство

    "Манчестер Сити" сыграл с "Эвертоном" вничью в выездном матче 35-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ), потеряв таким образом важные очки в борьбе с лондонским "Арсенлом" за чемпионство в текущем сезоне.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле завершилась со счетом 3:3, при этом "горожанам" удалось уйти от поражения на последней добавленной к основному времени матча минуте.

    На 43-й минуте Жереми Доку открыл счет и вывел "Сити" вперед. На 68-й минуте Тьерно Барри забил ответный мяч. На 73-й минуте Джейк О'Брайен обеспечил хозяевам преимущество. На 81-й минуте Барри оформил дубль. На 83-й минуте Эрлинг Холанд забил второй гол "горожан". Доку на 90+7-й минуте вернул равенство на табло.

    После этой игры "Эвертон" с 48 очками находится на десятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Сити" с 71 очком располагается на второй строчке.

    У "Сити" одна игра в запасе, однако "горожане" отстают от лидирующих в турнирной таблице "канониров" на 5 очков.

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

