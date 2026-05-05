O Globo: Лула да Силва 7 мая посетит США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 7 мая отправится с официальным визитом в США для проведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает O Globo со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации, в повестку встречи входит обсуждение вопросов двусторонних торговых отношений, перспектив реализации совместных проектов в области добычи природных ресурсов на территории Бразилии, а также противодействия транснациональным криминальным структурам. Помимо этого, руководители обоих государств намерены обсудить текущую международную обстановку. В частности, предполагается, что в центре внимания окажется нарастание напряженности вокруг Ирана.

Поездка бразильского президента в Вашингтон изначально планировалась еще на март, однако после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля бразильская сторона неоднократно сдвигала сроки визита. Лула да Силва не раз выступал с критикой внешней политики действующей американской администрации и указывал на то, что Трампу стоило бы сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны.