A Seriyasının lideri "Latsio" səfərdə "Sassuolo"nu darmadağın edib
- 27 oktyabr, 2026
- 23:49
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"Latsio" İtaliya A Seriyasının IX turunda səfərdə "Sassuolo"ya böyük hesabla qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Roma təmsilçisi rəqibini 6:2 hesabı ilə üstələyib.
Qonaqların heyətində Kennet Teylor (2), Qustav İsaksen (13), Romano Floriani (15), Mattia Dzakkanyi (45+1) və Teyanni Noslin (55, 65) fərqləniblər. Meydan sahiblərinin qollarını isə Kristian Torstvedt (7) və Sebastiano Espozito (43) vurublar.
Bu qələbə ilə "Latsio" İtaliya çempionatında ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb və 25 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. "Sassuolo" isə 8 xalla 14-cü sırada yer alıb.
Komanda növbəti turda, noyabrın 2-də "Fiorentina"nı qəbul edəcək. "Latsio" isə bir gün əvvəl doğma meydanda "Kalyari" ilə qarşılaşacaq.