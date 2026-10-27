İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    A Seriyasının lideri "Latsio" səfərdə "Sassuolo"nu darmadağın edib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 23:49
    A Seriyasının lideri Latsio səfərdə Sassuolonu darmadağın edib

    "Latsio" İtaliya A Seriyasının IX turunda səfərdə "Sassuolo"ya böyük hesabla qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Roma təmsilçisi rəqibini 6:2 hesabı ilə üstələyib.

    Qonaqların heyətində Kennet Teylor (2), Qustav İsaksen (13), Romano Floriani (15), Mattia Dzakkanyi (45+1) və Teyanni Noslin (55, 65) fərqləniblər. Meydan sahiblərinin qollarını isə Kristian Torstvedt (7) və Sebastiano Espozito (43) vurublar.

    Bu qələbə ilə "Latsio" İtaliya çempionatında ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb və 25 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. "Sassuolo" isə 8 xalla 14-cü sırada yer alıb.

    Komanda növbəti turda, noyabrın 2-də "Fiorentina"nı qəbul edəcək. "Latsio" isə bir gün əvvəl doğma meydanda "Kalyari" ilə qarşılaşacaq.

    Sassuolo
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    00:25
    Qalibaf: ABŞ ilə danışıqlarda irəliləyiş İranın 7 şərti razılaşdırılandan sonra mümkündür
    Region
    00:14
    Foto
    Macarıstan və ABŞ Avropaya LNG təchizatı ilə bağlı memorandum imzalayıblar
    Digər ölkələr
    23:59
    Video
    Ziya Bünyadov prospektində qəza səbəbindən yaranan məhdudiyyət aradan qaldırılıb - Yenilənib
    İnfrastruktur
    23:46
    Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib
    Xarici siyasət
    23:38
    Nunyes: Fransada etiraz aksiyalarında 1 193 polis və jandarm xəsarət alıb
    Digər ölkələr
    23:29
    Zelenski: Rusiya ballistik raketlərlə hücuma hazırlaşır
    Digər ölkələr
    23:21
    Foto
    Video
    Qorçulu kəndində Azərbaycan irsi erməniləşdirilib, sakinlər etnik təmizləməyə məruz qalıb
    Daxili siyasət
    23:19
    Foto
    Mehriban Əliyeva "Qağayı" tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mədəniyyət siyasəti
    23:05
    Maçado: ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti