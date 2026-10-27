"DH Volley" klubu avrokuboklardakı ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
- 27 oktyabr, 2026
- 23:58
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Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" klubu CEV Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində ilk oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Danimarkanın "Holte IF" komandası ilə üz-üzə gələn Bakı təmsilçisi 3:1 (25:14, 26:24, 22:25, 25:22) hesablı qələbə qazanıb.
Qarşılaşma Holte şəhərində təşkil olunub.
Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.
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