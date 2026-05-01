Тамаш Торма: Изменения в Карабахе заметны при каждом посещении региона
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 14:48
Изменения и развитие в Карабахе заметны при каждом посещении региона.
Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.
"Это не первая моя поездка в Карабах. Я даже не могу точно подсчитать количество визитов - их уже 10-15. Все они были организованы исключительно хорошо. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу разницу. Я вижу активные восстановительные работы и развитие региона", - сказал дипломат, посещающий регион в рамках поездки дипломатического корпуса.
Он также дал высокую оценку проводимым работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои искренние поздравления и высокую оценку этому развитию", - отметил посол.
