    Тамаш Торма: Изменения в Карабахе заметны при каждом посещении региона

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 14:48
    Тамаш Торма: Изменения в Карабахе заметны при каждом посещении региона

    Изменения и развитие в Карабахе заметны при каждом посещении региона.

    Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

    "Это не первая моя поездка в Карабах. Я даже не могу точно подсчитать количество визитов - их уже 10-15. Все они были организованы исключительно хорошо. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу разницу. Я вижу активные восстановительные работы и развитие региона", - сказал дипломат, посещающий регион в рамках поездки дипломатического корпуса.

    Он также дал высокую оценку проводимым работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

    "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои искренние поздравления и высокую оценку этому развитию", - отметил посол.

    Тамаш Торма Карабах Дипломатический корпус Венгрия
    Tamaş Torma: Qarabağdakı dəyişikliklər hər səfərdə nəzərə çarpır
    Tamas Torma: 'Changes in Karabakh noticeable every time I visit region'

