Тамаш Торма: Изменения в Карабахе заметны при каждом посещении региона

Изменения и развитие в Карабахе заметны при каждом посещении региона.

Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Это не первая моя поездка в Карабах. Я даже не могу точно подсчитать количество визитов - их уже 10-15. Все они были организованы исключительно хорошо. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу разницу. Я вижу активные восстановительные работы и развитие региона", - сказал дипломат, посещающий регион в рамках поездки дипломатического корпуса.

Он также дал высокую оценку проводимым работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои искренние поздравления и высокую оценку этому развитию", - отметил посол.