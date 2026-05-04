Coratda 66 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 04 may, 2026
- 10:05
Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində 66 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Dadaş Abduləziz oğlu Babayevin meyiti yaşadığı evdə hamam otağında aşkarlanıb.
Belə ki, 1960-cı il təvəllüdlü kişinin müvazinətini itirərək yıxıldığı və hadisə yerində öldüyü bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
