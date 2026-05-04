    Nas Project BOKT-un xalis mənfəəti 11 % azalıb

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 13:30
    Nas Project BOKT-un xalis mənfəəti 11 % azalıb

    "Nas Project" ASC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 525 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 10,9 % azdır.

    Ötən il "Nas Project"in vergiyəqədərki mənfəəti 678 min manat (əvvəlki ilə nisbətən 7,9 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 154 min manat (4,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Nas Project"in aktivləri 8,319 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 61,3 % çoxdur. Bunun 7,379 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 45,5 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Nas Project"in öhdəlikləri 97,5 % artaraq 6,513 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 2,8 % azalaraq 1,807 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Nas Project" 2020-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,3 milyon manatdır. BOKT-un səhmdarı 100% Məhəmməd Quliyevdir.

    Nas Project ASC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Maliyyə hesabatı
    Чистая прибыль НБКО Nas Project снизилась на 11%

