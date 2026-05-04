    TƏBİB-in icraçı direktoruna yeni müşavirlər təyin olunub

    • 04 may, 2026
    • 14:41
    TƏBİB-in icraçı direktoruna yeni müşavirlər təyin olunub

    TƏBİB-in icraçı direktoruna yeni müşavirlər təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müşavirlər - Muxtarzadə Ramil Səfər oğlu (2023-cü ildən etibarən hazırkı təyinatınadək İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyində Strateji inkişaf və iqtisadi təhlil departamentinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib), Cəmilova Töhfə Ramiz qızı (2026-cı ildən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda İdarə Heyəti sədrinin müşaviri, daha sonra isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Aparatında Strateji planlaşdırma, koordinasiya və icraya nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb) təyin edilib.

    Həmçinin Rzayev Bahadur Məhərrəm oğluna da (2023–2024-cü illərdə Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində Reabilitasiya, keyfiyyətə nəzarət və xidmətin təşkili departamentinin müdiri, 2025-ci ildən hazırkı təyinatınadək isə İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsində fəaliyyət göstərib) sözügedən vəzifə həvalə edilib.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA)
    В TƏBİB назначены новые советники исполнительного директора

