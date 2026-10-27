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    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib

    Digər
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:31
    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin (SXA) daha 2 ixtisaslaşmış Sosial Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a SXA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Hacıqabul və Göyçay rayonlarında yerləşən Mərkəzlərdə ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən çətin həyat şəraitində olan şəxslərə reabilitasiya xidmətləri göstəriləcək.

    Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara psixoloji, pedaqoji, loqopedik və aktiv terapiya xidmətləri təşkil ediləcək. Benefisiarların valideynləri isə valideyn bacarıqlarının artırılması istiqamətində müvafiq təlimlərə cəlb olunacaqlar.

    Yeni açılan mərkəzlər də daxil olmaqla, Agentliyin ölkə üzrə artıq 7 Sosial Xidmət Mərkəzi (Abşeron, Sabunçu, Nərimanov, Yasamal, Ağdam, Hacıqabul, Göyçay) və bir Sosial Xidmət Kabineti (Sumqayıt şəhəri) fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə hazırda 300-ə yaxın şəxs dövlət qayğısı ilə əhatə olunur.

    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib
    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib
    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib
    Daha iki Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib

    Sosial Xidmətlər Agentliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    44 filmi
    44 filmi

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