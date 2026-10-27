İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Yaşar Gülər Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının inkişaf etdiyini bildirib

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 20:17
    Yaşar Gülər Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının inkişaf etdiyini bildirib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Məkkə və Bədr sazişlərinin ölkənin beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturasında fəal rol nümayiş etdirdiyini bildirib, Azərbaycan və digər dost ölkələrlə əməkdaşlığın regional təhlükəsizliyə töhfə verdiyini vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Y. Gülər Türkiyənin dəyişən geosiyasi şəraitdə təhlükəsizliyini təmin etmək, milli maraqlarını qorumaq və beynəlxalq sülhə töhfə vermək üçün güclü, müasir və çəkindirici hərbi qüvvələrə malik olmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Gülər bildirib ki, Türkiyə Şimali Kipr başda olmaqla, Azərbaycan və digər qardaş ölkələrlə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirir.

    Nazir qeyd edib ki, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə Sazişi birgə müdafiə, çəkindiricilik və hərbi koordinasiya əsasında təhlükəsizlik əməkdaşlığının genişləndirilməsini nəzərdə tutur.

    Gülərin sözlərinə görə, ötən həftə Türkiyə, Qətər, Pakistan və İndoneziya arasında imzalanan Bədr Anlaşma Memorandumu isə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafını, texniki hərbi təlimlərin, bilik və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini, birgə istehsal və texnologiyaların inkişafını, eləcə də elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin gücləndirilməsini hədəfləyir.

    Yaşar Gülər Məkkə sazişi Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı Türkiyə Cümhuriyyəti
    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции с Азербайджаном вносит вклад в региональную безопасность
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:26
    "Barselona" Xulian Alvareslə danışıqlara görə cərimələnib
    Futbol
    21:24
    Rusiya Britaniyanın müdafiə şirkətlərinin rəhbərlərinə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    21:20
    Putin və Pezeşkian İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    21:06
    Agentlik "WhatsApp" hesablarının ələ keçirilməsi ilə bağlı istifadəçilərə xəbərdarlıq edib
    İKT
    21:02
    Baxçalı: Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlıq köklü və dərindir
    Region
    20:59
    Azərbaycan ECOSA-nın Daşkənddə keçirilən sammitinə qatılıb
    ASK
    20:49
    Azərbaycan Kubokunda "Zirə" "Səbail"ə penaltilər seriyasında qalib gəlib
    Futbol
    20:42
    Tramp "süni intellekt" terminini qadağan etmək istəyir
    Digər ölkələr
    20:42
    Ramiz Mehdiyev 14 il azadlıqdan məhrum edilib, cəzasını şərti çəkəcək
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti