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    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции с Азербайджаном вносит вклад в региональную безопасность

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 20:40
    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции с Азербайджаном вносит вклад в региональную безопасность

    Сотрудничество Турции с Азербайджаном и другими дружественными странами вносит вклад в региональную безопасность.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

    Он сообщил о прогрессе в военном сотрудничестве Анкары и Баку. Гюлер подчеркнул, что Мекканское и Бадрское соглашения демонстрируют активную роль Турции в международной архитектуре безопасности.

    Он отметил, что Турция продолжает развивать военное сотрудничество с Азербайджаном и другими братскими странами, в первую очередь с Северным Кипром.

    По его словам, подписанный на прошлой неделе между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией Бадрский меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, расширение технической военной подготовки, обмена знаниями и опытом, совместного производства и развития технологий, а также на укрепление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    Яшар Гюлер Азербайджано-турецкие отношения
    Yaşar Gülər Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının inkişaf etdiyini bildirib
    44 filmi
    44 filmi

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