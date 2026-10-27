Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции с Азербайджаном вносит вклад в региональную безопасность

Сотрудничество Турции с Азербайджаном и другими дружественными странами вносит вклад в региональную безопасность.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он сообщил о прогрессе в военном сотрудничестве Анкары и Баку. Гюлер подчеркнул, что Мекканское и Бадрское соглашения демонстрируют активную роль Турции в международной архитектуре безопасности.

Он отметил, что Турция продолжает развивать военное сотрудничество с Азербайджаном и другими братскими странами, в первую очередь с Северным Кипром.

По его словам, подписанный на прошлой неделе между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией Бадрский меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, расширение технической военной подготовки, обмена знаниями и опытом, совместного производства и развития технологий, а также на укрепление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.