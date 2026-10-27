Rəhim Həsənov Cavid Cəlilovun penalti qərarının yanlış olduğunu təsdiqləyib
Futbol
- 27 oktyabr, 2026
- 19:50
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AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının IX turunda baş tutan "Şəfa" - "Kəpəz" matçında baş hakim Cavid Cəlilovun ilk penalti qərarının yanlış olduğunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
R.Həsənov baş hakimin matçın 15-ci dəqiqəsində "Şəfa"nın qapısına təyin etdiyi ilk penaltinin səhv qərar olduğunu vurğulayıb.
O, ümumilikdə 6 oyundakı mübahisəli epizodları dəyərləndirib.
Rəhim Həsənov Cavid Cəlilovun penalti qərarının yanlış olduğunu təsdiqləyib
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