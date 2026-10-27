Ərdoğan Sİ-nin kibertəhdidlərə təsiri barədə məlumatlandırılıb

Türkiyənin Kibertəhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçirilib və süni intellekt texnologiyalarındakı inkişafların kibertəhdidlərin xarakterinə, miqyasına və sürətinə təsirləri müzakirə edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

"İclasda qlobal və regional geosiyasi proseslərin kibertəhlükəsizlik mühitinə təsirləri, beynəlxalq arenada baş verən aktual kibertəhlükəsizlik hadisələri və dəyişən təhdid dinamikaları hərtərəfli şəkildə müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda süni intellekt texnologiyalarındakı inkişafların kibertəhdidlərin xarakterinə, miqyasına və sürətinə təsirləri barədə məlumat verilib:

"Türkiyənin rəqəmsal sahədəki suverenliyini gücləndirmək, kritik texnologiyalarda xaricdən asılılığı azaltmaq və milli texnologiya potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə hazırlanan Rəqəmsal Suverenlik Strategiyası Kibertəhlükəsizlik Şurasına təqdim edilib".

Siber Güvenlik Kurulu, 27 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin siber güvenlik ortamına yansımaları, uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit dinamikleri kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Bu çerçevede, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin, siber tehditlerin niteliği, ölçeği ve hızına etkileri hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki etkileri ve riskleri değerlendirilmiştir. Dijital egemenliğin millî güvenlik açısından taşıdığı önem vurgulanmış; kritik altyapıların korunması, ulusal siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile teknolojik bağımsızlık, Türkiye’nin güvenlik ve kalkınma politikalarının stratejik öncelikleri arasında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve millî teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunulmuştur. Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından görev ve sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilmesi, uygulama süreçlerinin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Siber tehditlerin hızlı yayılabilen ve farklı sektörleri eş zamanlı etkileyebilen niteliği dikkate alınarak kurumlar arası koordinasyon ve eş güdümün güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması hususları üzerinde durulmuş, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.