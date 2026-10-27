Tramp "süni intellekt" terminini qadağan etmək istəyir
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2026
- 20:42
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ABŞ-də müvafiq sənədlərdə və digər materiallarda "süni intellekt" (AI – Artificial Intelligence) terminindən istifadənin rəsmi şəkildə qadağan edilməsi planlaşdırılır və buna səbəb terminin qeyri-dəqiq hesab edilməsidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, AI əvəzinə "superintellekt" (SI - Super Intelligence) istifadə edilməlidir, çünki bu adı artıq demək olar ki, hamı istifadə edir və ya tezliklə istifadə etməyə başlayacaq.
"Tezliklə biz qeyri-dəqiq olduğuna görə bütün müvafiq sənədlərdə və digər materiallarda AI - Artificial Intelligence termininin istifadəsini rəsmən qadağan edəcəyik", - o yazıb.
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