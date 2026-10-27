Трамп заявил о намерении запретить термин "искусственный интеллект"

В США намерены официально запретить использование термина "искусственный интеллект" (AI - Artificial Intelligence) в соответствующих документах и других материалах, считая его неточным.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, вместо ИИ следует использовать "суперинтеллект" (SI - Super Intelligence), поскольку это название, как утверждает Трамп, уже используют или вскоре начнут использовать практически все.

"В скором времени мы официально ЗАПРЕТИМ использование термина AI - Artificial Intelligence во всех соответствующих документах и других материалах из-за его неточности", - написал он.