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    Трамп заявил о намерении запретить термин "искусственный интеллект"

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 20:35
    Трамп заявил о намерении запретить термин искусственный интеллект

    В США намерены официально запретить использование термина "искусственный интеллект" (AI - Artificial Intelligence) в соответствующих документах и других материалах, считая его неточным.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, вместо ИИ следует использовать "суперинтеллект" (SI - Super Intelligence), поскольку это название, как утверждает Трамп, уже используют или вскоре начнут использовать практически все.

    "В скором времени мы официально ЗАПРЕТИМ использование термина AI - Artificial Intelligence во всех соответствующих документах и других материалах из-за его неточности", - написал он.

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp "süni intellekt" terminini qadağan etmək istəyir
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