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    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu vəzifəsinin icrasına başlayıb

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:56
    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu vəzifəsinin icrasına başlayıb

    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu Əli Sevim vəzifəsinin icrasına başlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, ​Türkiyənin Naxçıvandakı Baş Konsulluğuna təyin olunan Əli Sevim vəzifəsinin icrasına başlaması münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı Səfiri Birol Akgünü ziyarət edib.

    ​Baş konsul Əli Sevim Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Protokol İdarəsinin rəisi Anar Nəcəflidən ekzekvaturanı (icazə sənədini) təhvil alıb.

    Ə. Sevim, həmçinin Səfir Birol Akgün ilə birlikdə XİN-in Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, Qərbi və Mərkəzi Asiya İdarəsinin rəisi Gürsəl İsmayılzadə ilə görüşərək nəzakət ziyarəti gerçəkləşdirib.

    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu vəzifəsinin icrasına başlayıb
    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu vəzifəsinin icrasına başlayıb
    Birol Akgün Naxçıvan Muxtar Respublikası
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